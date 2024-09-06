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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,609,460

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8150 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (2)
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
821 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность G
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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