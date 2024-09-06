Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,609,460
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8150 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
821 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность G
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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