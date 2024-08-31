Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,609,460
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1650 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?
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