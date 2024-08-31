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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,609,460

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1650 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - March 26, 2015
Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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