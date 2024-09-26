Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1860 года СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще (Россия, Александр II)
Разновидность: Св. Георгий в плаще
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 192,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Александр за 379912 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1241 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?
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