Полтина 1860 года СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Александр за 379912 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

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