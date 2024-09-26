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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1860 года СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще (Россия, Александр II)

Разновидность: Св. Георгий в плаще

Аверс монеты - Полтина 1860 года СПБ ФБ Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1860 года СПБ ФБ Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 192,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Александр за 379912 RUB. Торги состоялись 28 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1241 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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