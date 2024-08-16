Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,480,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13600 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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