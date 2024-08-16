15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

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