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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,480,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8742 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13600 RUB
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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