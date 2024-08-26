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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ. Вес 12,00 гр. Особый гурт (Россия, Александр II)

Разновидность: Вес 12,00 гр. Особый гурт

Аверс монеты - Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ Вес 12,00 гр Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробная Полтина 1860 года СПБ ФБ Вес 12,00 гр Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес null гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 12,00 гр. Особый гурт. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе SINCONA AG за 240000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
252403 $
Цена в валюте аукциона 240000 CHF
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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