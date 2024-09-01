Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ. Вес 20,73 гр. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Вес 20,73 гр. Новодел
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
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