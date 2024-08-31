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Полушка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2370 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 155 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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