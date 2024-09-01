3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор". Варшавский тип (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Варшавский тип. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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