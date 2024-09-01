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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор". Варшавский тип (Россия, Александр II)

Разновидность: Варшавский тип

Аверс монеты - 3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" Варшавский тип - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" Варшавский тип - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 282,982

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Варшавский тип. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 117 EUR
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VG
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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