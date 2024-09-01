Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор". Варшавский тип (Россия, Александр II)
Разновидность: Варшавский тип
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 282,982
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Варшавский тип. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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