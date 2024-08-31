Полушка 1858 года ЕМ. Корона аверса малая. Корона реверса большая (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1858 года со знаком ЕМ. Корона аверса малая. Корона реверса большая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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