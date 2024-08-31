Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1858 года ЕМ. Корона аверса малая. Корона реверса большая (Россия, Александр II)
Разновидность: Корона аверса малая. Корона реверса большая
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,969,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1858 года со знаком ЕМ. Корона аверса малая. Корона реверса большая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 24800 RUB
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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