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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1858 года ЕМ. Корона аверса малая. Корона реверса большая (Россия, Александр II)

Разновидность: Корона аверса малая. Корона реверса большая

Аверс монеты - Полушка 1858 года ЕМ Корона аверса малая Корона реверса большая - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1858 года ЕМ Корона аверса малая Корона реверса большая - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,969,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1858 года со знаком ЕМ. Корона аверса малая. Корона реверса большая. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 24800 RUB
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полушка 1858 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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