Полушка 1855 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

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