Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1855 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,442,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1855
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Где продать?
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