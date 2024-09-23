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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1855 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,442,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1855
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS62 RB NGC
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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