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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1855 года

Медные монеты (Александр II)

Аверс
Реверс
1 копейка 1855 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
1 копейка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 220 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор Вензель широкий
Средняя цена 140 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор Вензель узкий
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полушка 1855 ЕМ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
Полушка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 240 $
Продажи
0 60

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1855 СПБ АГ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 121

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1855 СПБ HI Новый тип
Средняя цена 610 $
Продажи
0 383
Аверс
Реверс
Полтина 1855 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена 270 $
Продажи
0 301
Аверс
Реверс
25 копеек 1855 СПБ HI Орел 1850-1858
Средняя цена 85 $
Продажи
0 418
Аверс
Реверс
20 копеек 1855 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена 140 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
10 копеек 1855 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена 90 $
Продажи
1 175
Аверс
Реверс
10 копеек 1855 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
5 копеек 1855 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена 160 $
Продажи
1 264

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
5 копеек 1855 ЕМ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
3 копейки 1855 ЕМ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 копейки 1855 ЕМ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2 копейки 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1 копейка 1855 ЕМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 копейка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 350 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ЕМ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Полушка 1855 ЕМ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 18
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