Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1855
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1855
Монеты России 1855 года
Выберите категорию
Все
Медь
Золото
Серебро
Медные монеты (Александр II)
1 копейка 1855 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
190 $
Продажи
0
101
1 копейка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
220 $
Продажи
0
187
Денежка 1855 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
90 $
Продажи
0
68
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель широкий
Средняя цена
140 $
Продажи
0
73
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель узкий
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
20
Полушка 1855 ЕМ
Средняя цена
300 $
Продажи
0
85
Полушка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
240 $
Продажи
0
60
Золотые монеты
5 рублей 1855 СПБ АГ
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
121
Пробные монеты
1 рубль 1855 СПБ HI Новый тип
Средняя цена
610 $
Продажи
0
383
Полтина 1855 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена
270 $
Продажи
0
301
25 копеек 1855 СПБ HI Орел 1850-1858
Средняя цена
85 $
Продажи
0
418
20 копеек 1855 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена
140 $
Продажи
0
127
10 копеек 1855 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
90 $
Продажи
1
175
10 копеек 1855 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
69
5 копеек 1855 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
160 $
Продажи
1
264
Медные монеты (Николай I)
5 копеек 1855 ЕМ
Средняя цена
340 $
Продажи
0
19
3 копейки 1855 ЕМ
Средняя цена
450 $
Продажи
0
28
2 копейки 1855 ЕМ
Средняя цена
540 $
Продажи
0
31
2 копейки 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
95 $
Продажи
0
117
1 копейка 1855 ЕМ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
46
1 копейка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
350 $
Продажи
0
21
Денежка 1855 ЕМ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
69
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
35 $
Продажи
0
38
Полушка 1855 ЕМ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
18
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Nomisma Spa
Аукцион
31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить