Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 680,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (265)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1855 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Для продажи 5 копеек 1855 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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