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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1855 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 680,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (265)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1855 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1855 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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