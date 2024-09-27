Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 5 копеек Николая I - Россия
5 копеек 1826Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ 1,340,001 R 1 80
5 копеек 1826-1831Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ НГ - - 1 3761827 СПБ НГ 1,760,000 - 0 2671828 СПБ НГ 60,003 R 0 591829 СПБ НГ 80,000 R 0 671830 СПБ НГ 1,500,005 - 0 3051831 СПБ НГ 520,000 - 1 142
5 копеек 1832-1845Орел 1832-1844
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1832 СПБ НГ 224,005 R 0 721833 СПБ НГ 1,026,055 - 0 1311834 СПБ НГ 780,011 - 0 1061835 СПБ НГ 1,010,008 - 0 1421836 СПБ НГ 900,011 - 0 971837 СПБ НГ 1,140,005 - 0 1021838 СПБ НГ 2,400,113 - 0 1221839 СПБ НГ 1,002 R3 0 221840 СПБ НГ 420,001 - 0 411841 СПБ НГ 100,000 - 0 171842 СПБ АЧ 100,000 - 0 331843 СПБ АЧ 400,000 - 0 511844 СПБ КБ 401,200 - 0 1751845 СПБ КБ 1,740,000 - 0 61
5 копеек 1845Орел 1845
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1845 СПБ КБ 1,740,000 - 0 193
5 копеек 1845-1850Орел 1846-1849
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1845 СПБ КБ 1,740,000 - 0 681846 СПБ ПА 2,800,006 - 0 761847 СПБ ПА 1,010,001 - 0 2231848 СПБ HI 1,000,001 - 0 2781849 СПБ ПА 1,120,001 - 0 3291850 СПБ ПА 1,300,001 - 0 26
5 копеек 1850-1855Орел 1851-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1850 СПБ ПА 1,300,001 - 0 2491851 СПБ ПА 1,000,001 - 0 2951852 СПБ ПА 900,006 - 0 2281852 СПБ HI - R3 0 11853 СПБ HI 900,005 - 0 2431854 СПБ HI 500,003 - 0 2121855 СПБ HI 680,003 - 1 264
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