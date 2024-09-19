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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1840 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 420,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1840 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (3)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (2)
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  • Numimarket (1)
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1840 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1840 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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