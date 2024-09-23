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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Николая I (1826-1855)

Всего добавлено монет: 925

Период чеканки Николая I
Каталог монет Николай I 1826-1855
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Год монеты

Монеты Николая I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1846 СПБ ПА "Орел образца 1844 года"
 Серебро $430 $2,200 2 800Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1834 GUBE F. "В память открытия Александровской колонны"
 Серебро $2,000 $7,900 0 1088Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером
 Серебро $290 $1,800 1 682Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 8 звеньев
 Серебро $430 - 0 626Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
 Серебро $350 $52,000 1 999Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года"
 Серебро $450 - 0 795Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Короткие ленты
 Серебро $410 $29,000 0 617Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе
 Серебро $550 $6,800 0 623Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1841 СПБ АЧ
 Золото $2,000 $29,000 1 694Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип". Венок 7 звеньев
 Серебро $390 $4,600 0 642Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле"
 Серебро $3,100 $14,000 0 610Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
 Серебро $340 $5,600 0 496Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года". Большая корона
 Серебро $310 $18,000 1 643Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще
 Серебро $880 $3,000 1 351Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1842 СПБ АЧ
 Золото $2,300 $13,000 2 426Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858"
 Серебро $95 $680 0 295Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" закрытая
 Серебро $550 $46,000 1 434Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
10 копеек 1833 ЕМ ФХ
 Медь $200 - 0 265Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1847 СПБ АГ
 Золото $1,200 $17,000 0 436Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 копеек 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями"
 Медь $120 - 0 409Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года"
 Серебро $350 $34,000 0 343Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями"
 Золото $2,700 $51,000 0 341Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером
 Серебро $260 - 0 198Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип"
 Серебро $990 $8,700 1 347Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип"
 Серебро $730 $5,200 1 347Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
25 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1850-1858"
 Серебро $85 $940 0 418Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
6 рублей 1830 СПБ
 Платина $15,000 $46,000 0 117Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1855 СПБ HI "Новый тип"
 Серебро $610 $3,600 0 383Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный"
 Серебро $54,000 - 0 59Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
 Серебро $570 - 0 157Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями"
 Золото $3,400 $42,000 1 254Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858"
 Серебро $140 $1,200 0 201Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
Полтина 1848 СПБ HI "Орел 1848-1858"
 Серебро $260 - 0 351Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
 Серебро $180 $6,500 1 377Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая
 Серебро $340 - 1 348Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
 Серебро $420 $1,800 0 305Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1839 СПБ АЧ
 Золото $1,200 $27,000 1 246Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
3 рубля 1830 СПБ
 Платина $2,700 $8,300 0 152Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года"
 Серебро $520 - 0 228Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1850 СПБ АГ. Орел 1851-1858
 Золото $1,700 $8,900 1 246Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 копейка 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями"
 Медь $330 - 0 115Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Длинные ленты
 Серебро $520 - 1 388Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847"
 Серебро $65 $6,000 0 76Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
5 рублей 1851 СПБ АГ
 Золото $1,500 $8,100 1 217Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями"
 Серебро $500 - 0 102Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858"
 Серебро $200 $1,600 1 147Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года"
 Серебро $220 $24,000 1 327Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев
 Серебро $760 - 0 393Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев
 Серебро $900 - 0 131Coin photo Coin photo
Россия, Николай I
Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858"
 Серебро $270 $2,700 0 301
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