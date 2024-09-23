Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Николая I (1826-1855)
Всего добавлено монет: 925
Каталог монет Николай I 1826-1855
Золото
Слитки
Монеты Николая I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $430 $2,200 2 800
Россия, Николай I
1 рубль 1846 СПБ ПА "Орел образца 1844 года"
Серебро $2,000 $7,900 0 1088
Россия, Николай I
1 рубль 1834 GUBE F. "В память открытия Александровской колонны"
Серебро $290 $1,800 1 682
Россия, Николай I
1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером
Серебро $430 - 0 626
Россия, Николай I
1 рубль 1843 СПБ АЧ "Орел образца 1841 года". Венок 8 звеньев
Серебро $350 $52,000 1 999
Россия, Николай I
1 рубль 1829 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
Серебро $450 - 0 795
Россия, Николай I
1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года"
Серебро $410 $29,000 0 617
Россия, Николай I
1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Короткие ленты
Серебро $550 $6,800 0 623
Россия, Николай I
1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе
Золото $2,000 $29,000 1 694
Россия, Николай I
5 рублей 1841 СПБ АЧ
Серебро $390 $4,600 0 642
Россия, Николай I
1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип". Венок 7 звеньев
Серебро $3,100 $14,000 0 610
Россия, Николай I
1 рубль 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле"
Серебро $340 $5,600 0 496
Россия, Николай I
1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
Серебро $310 $18,000 1 643
Россия, Николай I
1 рубль 1844 СПБ КБ "Орел образца 1844 года". Большая корона
Серебро $880 $3,000 1 351
Россия, Николай I
1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще
Золото $2,300 $13,000 2 426
Россия, Николай I
5 рублей 1842 СПБ АЧ
Серебро $95 $680 0 295
Россия, Николай I
5 копеек 1851 СПБ ПА "Орел 1851-1858"
Серебро $550 $46,000 1 434
Россия, Николай I
1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" закрытая
Медь $200 - 0 265
Россия, Николай I
10 копеек 1833 ЕМ ФХ
Золото $1,200 $17,000 0 436
Россия, Николай I
5 рублей 1847 СПБ АГ
Медь $120 - 0 409
Россия, Николай I
5 копеек 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями"
Серебро $350 $34,000 0 343
Россия, Николай I
1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года"
Золото $2,700 $51,000 0 341
Россия, Николай I
5 рублей 1831 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями"
Серебро $260 - 0 198
Россия, Николай I
1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером
Серебро $990 $8,700 1 347
Россия, Николай I
1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип"
Серебро $730 $5,200 1 347
Россия, Николай I
1 рубль 1848 СПБ HI "Новый тип"
Серебро $85 $940 0 418
Россия, Николай I
25 копеек 1855 СПБ HI "Орел 1850-1858"
Платина $15,000 $46,000 0 117
Россия, Николай I
6 рублей 1830 СПБ
Серебро $610 $3,600 0 383
Россия, Николай I
1 рубль 1855 СПБ HI "Новый тип"
Серебро $54,000 - 0 59
Россия, Николай I
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный"
Серебро $570 - 0 157
Россия, Николай I
1 рубль 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
Золото $3,400 $42,000 1 254
Россия, Николай I
5 рублей 1829 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями"
Серебро $140 $1,200 0 201
Россия, Николай I
25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858"
Серебро $260 - 0 351
Россия, Николай I
Полтина 1848 СПБ HI "Орел 1848-1858"
Серебро $180 $6,500 1 377
Россия, Николай I
5 копеек 1826 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
Серебро $340 - 1 348
Россия, Николай I
1 рубль 1831 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Цифра "2" открытая
Серебро $420 $1,800 0 305
Россия, Николай I
5 копеек 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями"
Золото $1,200 $27,000 1 246
Россия, Николай I
5 рублей 1839 СПБ АЧ
Платина $2,700 $8,300 0 152
Россия, Николай I
3 рубля 1830 СПБ
Серебро $520 - 0 228
Россия, Николай I
1 рубль 1845 СПБ КБ "Орел образца 1844 года"
Золото $1,700 $8,900 1 246
Россия, Николай I
5 рублей 1850 СПБ АГ. Орел 1851-1858
Медь $330 - 0 115
Россия, Николай I
1 копейка 1830 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $520 - 1 388
Россия, Николай I
1 рубль 1830 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Длинные ленты
Серебро $65 $6,000 0 76
Россия, Николай I
25 копеек 1845 СПБ КБ "Орел 1845-1847"
Золото $1,500 $8,100 1 217
Россия, Николай I
5 рублей 1851 СПБ АГ
Серебро $500 - 0 102
Россия, Николай I
1 рубль 1826 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями"
Серебро $200 $1,600 1 147
Россия, Николай I
Полтина 1849 СПБ ПА "Орел 1848-1858"
Серебро $220 $24,000 1 327
Россия, Николай I
1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года"
Серебро $760 - 0 393
Россия, Николай I
1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 11 перьев
Серебро $900 - 0 131
Россия, Николай I
1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев
Серебро $270 $2,700 0 301
Россия, Николай I
Полтина 1855 СПБ HI "Орел 1848-1858"
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск