1 рубль 1845 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1845 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность UNC (4) AU (11) XF (40) VF (14) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (11) VF35 (4) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (10)

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