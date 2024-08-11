Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1845 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 345,416
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1845 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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