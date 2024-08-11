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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1845 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1845 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1845 года MW "Варшавский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 345,416

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1845 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Karamitsos - June 13, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1845 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1845 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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