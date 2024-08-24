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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1845 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1845 MW
Средняя цена 660 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1845 MW
Средняя цена 550 $
Продажи
0 22

Платиновые монеты

Аверс
Реверс
12 рублей 1845 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 рублей 1845 СПБ
Средняя цена 46000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 рубля 1845 СПБ
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 4

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1845 СПБ КБ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 217

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1845 СПБ КБ Орел образца 1844 года
Средняя цена 520 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
1 рубль 1845 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полтина 1845 СПБ КБ Орел 1845-1846
Средняя цена 160 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
Полтина 1845 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 430 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
25 копеек 1845 СПБ КБ Орел 1845-1847
Средняя цена 65 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
20 копеек 1845 СПБ КБ Орел 1845-1847
Средняя цена 400 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
10 копеек 1845 СПБ КБ Орел 1845-1848
Средняя цена 65 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
5 копеек 1845 СПБ КБ Орел 1832-1844
Средняя цена 95 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
5 копеек 1845 СПБ КБ Орел 1845
Средняя цена 90 $
Продажи
0 193
Аверс
Реверс
5 копеек 1845 СПБ КБ Орел 1846-1849
Средняя цена 95 $
Продажи
0 68

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1845 СМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 копейки 1845 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1845 СМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
2 копейки 1845 СМ Новодел
Средняя цена 890 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 копейка 1845 СМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 копейка 1845 СМ Новодел
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1845 СМ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1845 СМ Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1845 СМ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1845 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Модуль полуимпериала 1845 Пробный Медь
Средняя цена 780 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Модуль полуимпериала 1845 Пробный Серебро. Новодел
Средняя цена 860 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Модуль полуимпериала без года (1845) Пробный Орел на аверсе Серебро. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Модуль полуимпериала без года (1845) Пробный Орел на аверсе Медь. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Модуль полуимпериала без года (1845) Пробный Орел на аверсе Белый металл. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Медь. Гурт надпись
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Медь. Гладкий гурт
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Медь. Гурт надпись
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Серебро. Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Серебро. Гурт надпись
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1845 Пробный С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1845 Пробная С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1845 Пробная С портретом Императора Николая I работы Я. Рейхеля Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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