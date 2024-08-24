Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1845 года
Серебряные монеты (Российское правление)
Платиновые монеты
Золотые монеты
Пробные монеты (Николай I)
Медные монеты
Пробные монеты
Модуль полуимпериала без года (1845) Пробный Орел на аверсе Серебро. Новодел
Средняя цена —
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Модуль полуимпериала без года (1845) Пробный Орел на аверсе Медь. Новодел
Средняя цена —
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0 0
Модуль полуимпериала без года (1845) Пробный Орел на аверсе Белый металл. Новодел
Средняя цена —
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Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Медь. Гурт надпись
Средняя цена 1200 $
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Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Медь. Гладкий гурт
Средняя цена 1000 $
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Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Медь. Гурт надпись
Средняя цена 2100 $
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Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Серебро. Гладкий гурт
Средняя цена —
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Модуль рубля 1845 Пробный На прессе конструкции Тоннелье Новодел. Серебро. Гурт надпись
Средняя цена —
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