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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел. Медь. Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Медь Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Медь Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль рубля
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гладкий гурт. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8671 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3100 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Модуль рубля 1845 "На прессе конструкции Тоннелье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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