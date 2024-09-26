Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гладкий гурт (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел. Медь. Гладкий гурт
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 35,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Модуль рубля
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Медь. Гладкий гурт. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8671 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3100 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- MDC Monaco (1)
- New York Sale (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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