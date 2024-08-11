Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Серебро. Гурт надпись (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел. Серебро. Гурт надпись
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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