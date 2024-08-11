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Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье". Новодел. Серебро. Гурт надпись (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел. Серебро. Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Серебро Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль рубля 1845 года "На прессе конструкции Тоннелье" Новодел Серебро Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 35,7 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль рубля
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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