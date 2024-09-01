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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1845 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1845 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1845 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1845 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS61 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1845 СМ на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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