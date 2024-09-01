Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1845 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1845 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS61 BN
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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