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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 2 копейки Николая I - Россия

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2 копейки 1826-1830

Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1826 ЕМ ИК 50,450,000 - 0 1401826 КМ АМ 9,375,000 - 0 421826 КМ АМ Новодел - R2 0 01827 ЕМ ИК 34,065,480 - 0 941827 КМ АМ 9,375,000 - 0 581827 КМ АМ Новодел - R2 0 31828 ЕМ ИК 14,475,000 - 0 1051828 КМ АМ 15,000,000 - 0 1531828 КМ АМ Новодел - R2 0 01829 ЕМ ИК 13,789,500 - 0 461829 КМ АМ 15,000,000 - 0 631829 КМ АМ Новодел - R2 0 11830 ЕМ ИК 15,450,200 - 0 61830 КМ АМ 15,000,000 - 0 1211830 КМ АМ Новодел - R2 0 1
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2 копейки 1830-1839

Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1830 ЕМ ФХ - R2 0 21830 ЕМ ФХ Новодел - R2 0 201830 ЕМ Новодел - R2 0 81831 ЕМ ФХ - R3 0 11831 ЕМ ФХ Новодел - R3 0 01831 СМ 1,500,000 - 0 201831 СМ Новодел - R2 0 91832 СМ 1,500,000 - 0 461832 СМ Новодел - R2 0 11833 ЕМ ФХ 250,675 R1 0 251833 ЕМ ФХ Новодел - R2 0 101833 СМ 539,000 R1 0 211833 СМ Новодел - R2 0 21834 СМ 1,500,000 - 0 151834 СМ Новодел - R2 0 11835 СМ 1,500,000 - 0 271835 СМ Новодел - R2 0 11836 СМ 1,350,000 - 0 191836 СМ Новодел - R2 0 21837 ЕМ НА 16,845,000 - 0 991837 СМ 1,500,000 - 0 231837 СМ Новодел - R2 0 01838 ЕМ НА 6,623,000 - 0 1041838 ЕМ НА Новодел - R2 0 51838 СМ 10,500,000 - 0 1291838 СМ Новодел - R2 0 01839 ЕМ НА 8,250,000 - 0 191839 СМ 7,572,500 - 0 1071839 СМ Новодел - R2 0 1
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2 копейки 1839-1847

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1839 СМ 340,714 R 0 231839 СМ Новодел - R2 0 01840 ЕМ Вензель украшенный. "ЕМ" большие 9,347,400 - 0 211840 ЕМ Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие 9,347,400 - 0 421840 ЕМ Вензель обычный. "ЕМ" большие 9,347,400 R1 0 301840 ЕМ Вензель обычный. "ЕМ" маленькие 9,347,400 - 0 601840 ЕМ Новодел - R2 0 41840 СМ 1,929,000 - 0 271840 СМ Новодел - R2 0 01840 СПМ 4,800,000 - 0 751840 СП - - 0 31840 СПМ Новодел - R2 0 21841 ЕМ Вензель украшенный 14,998,800 R1 0 221841 ЕМ Вензель обычный 14,998,800 - 0 621841 ЕМ Новодел - R2 0 01841 СМ 2,636,400 - 0 161841 СМ Новодел - R2 0 01841 СПБ 4,800,000 R3 0 91841 СПМ - - 0 871841 СПМ Новодел - R2 0 01842 ЕМ 12,445,600 - 0 1291842 СМ 3,000,000 - 0 291842 СМ Новодел - R2 0 71842 СПМ 4,800,000 - 0 551842 СПМ Новодел - R2 0 01843 ЕМ 11,020,000 - 0 821843 СМ 1,500,000 - 0 151843 СМ Новодел - R2 0 01843 СПМ 4,800,000 - 0 651843 СПМ Новодел - R2 0 01844 ЕМ 5,500,000 - 0 821844 ЕМ Новодел - R2 0 01844 СМ 2,250,000 - 0 591844 СМ Новодел - R2 0 01845 СМ 2,250,000 - 0 541845 СМ Новодел - R2 0 131846 СМ 2,250,000 - 0 481846 СМ Новодел - R2 0 11847 СМ 2,209,399 - 0 561847 СМ Новодел - R2 0 0
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2 копейки 1849-1855

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1849 ЕМ - R2 0 21849 ЕМ Новодел - R2 0 31850 ЕМ 2,206,400 - 0 361851 ЕМ 8,356,000 - 0 801852 ЕМ 6,874,400 - 0 1021853 ЕМ 7,560,800 - 0 491854 ЕМ 4,540,800 - 0 391855 ЕМ 8,586,600 - 0 31
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2 копейки 1848

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1848 MW 31,306 R2 0 31
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2 копейки 1850-1855

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1850 ВМ - R1 0 221851 ВМ 298,382 R 0 321852 ВМ 199,121 R 0 201853 ВМ 2,642 R3 0 11854 ВМ 147,560 - 0 241855 ВМ 13,347,476 - 0 117
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