Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2249 проданному на аукционе The New York Sale за 1100 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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