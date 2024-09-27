Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.
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