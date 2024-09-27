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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1830 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1830 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Империя за 160000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 2 копейки 1830 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

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