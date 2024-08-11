Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1830 года
Серебряные монеты (Царство Польское)
Медные монеты (Царство Польское)
Платиновые монеты
Пробные монеты (Николай I)
Полтина 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит не касается короны
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 30
25 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит касается короны
Средняя цена 370 $
Продажи
0 109
25 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит не касается короны
Средняя цена 430 $
Продажи
0 41
Медные монеты (Николай I)
Пробные монеты
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