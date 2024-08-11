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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1830 года

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
10 грошей 1830 FH
Средняя цена 170 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 грошей 1830 KG
Средняя цена 190 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 злотых 1830 FH
Средняя цена 290 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 злотых 1830 KG
Средняя цена 390 $
Продажи
0 233
Аверс
Реверс
1 злотый 1830 FH
Средняя цена 200 $
Продажи
0 188
Аверс
Реверс
2 злотых 1830 FH
Средняя цена 240 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
5 грошей 1830 FH
Средняя цена 240 $
Продажи
0 21

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1830 FH
Средняя цена 90 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
3 гроша 1830 FH Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 гроша 1830 KG
Средняя цена 610 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 грош 1830 FH
Средняя цена 75 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 грош 1830 FH Новодел
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 грош 1830 KG
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1830 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Платиновые монеты

Аверс
Реверс
12 рублей 1830 СПБ
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
6 рублей 1830 СПБ
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
3 рубля 1830 СПБ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
3 рубля 1830 СПБ Без розеток у цифры "3"
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 2

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1830 СПБ ПД Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 177

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Короткие ленты
Средняя цена 410 $
Продажи
0 617
Аверс
Реверс
1 рубль 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Длинные ленты
Средняя цена 520 $
Продажи
1 387
Аверс
Реверс
Полтина 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит касается короны
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Полтина 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит не касается короны
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
25 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит касается короны
Средняя цена 370 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
25 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями Щит не касается короны
Средняя цена 430 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
20 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 300 $
Продажи
1 92
Аверс
Реверс
10 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 200 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
5 копеек 1830 СПБ НГ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 420 $
Продажи
0 305

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
10 копеек 1830 ЕМ ФХ
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 копеек 1830 ЕМ Новодел
Средняя цена 890 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 копеек 1830 ЕМ ФХ Новодел
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1830 ЕМ ФХ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 копеек 1830 ЕМ ФХ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 копеек 1830 ЕМ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 ЕМ ИК Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 280 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 90 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 ЕМ ФХ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 ЕМ ФХ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 ЕМ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 ЕМ ИК Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 150 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями
Средняя цена 330 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 КМ АМ Орел с поднятыми крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 ЕМ ФХ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 ЕМ ФХ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 ЕМ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1830 СПБ Пробные Широкий хвост
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 копеек 1830 СПБ Пробные Узкий хвост. Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
5 копеек 1830 СПБ Пробные Длинные ленты
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 копеек 1830 СПБ Пробные Короткие ленты. Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 СПБ Пробные 7 перьев в хвосте
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 копейки 1830 СПБ Пробные 5 перьев в хвосте. Новодел
Средняя цена 460 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 СПБ Пробная
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 копейка 1830 СПБ Пробная Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 58
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