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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1830 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1830 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1830 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,56 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1830 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF62 BN NGC
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе GGN - May 13, 2006
Россия 1 копейка 1830 СПБ (Пробная) на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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