Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1830 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,56 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1830 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1103 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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