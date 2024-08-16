Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 копейка Николая I - Россия
1 копейка 1828 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1828 СПБ R2 0 8
1 копейка 1830 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1830 СПБ R2 0 191830 СПБ Новодел R2 0 58
1 копейка 1840 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1840 СПБ R2 0 161840 СПБ Новодел R2 0 161840 Без обозначения монетного двора. Новодел R3 0 2
1 копейка 1849 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1849 СПМ R2 0 191849 СПМ Новодел R2 0 26
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