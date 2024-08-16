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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 копейка Николая I - Россия

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1 копейка 1828 Пробная

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1828 СПБ R2 0 8
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1 копейка 1830 Пробная

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1830 СПБ R2 0 191830 СПБ Новодел R2 0 58
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1 копейка 1840 Пробная

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1840 СПБ R2 0 161840 СПБ Новодел R2 0 161840 Без обозначения монетного двора. Новодел R3 0 2
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1 копейка 1849 Пробная

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1849 СПМ R2 0 191849 СПМ Новодел R2 0 26
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