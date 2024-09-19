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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1102 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 671 EUR
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 1 копейка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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