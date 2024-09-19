Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1102 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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