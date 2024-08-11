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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1849 СПБ АГ
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 245
Аверс
Реверс
5 рублей 1849 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 4

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1849 СПБ ПА Старый тип
Средняя цена 610 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 рубль 1849 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий в плаще
Средняя цена 880 $
Продажи
1 350
Аверс
Реверс
1 рубль 1849 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий без плаща
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 306
Аверс
Реверс
Полтина 1849 СПБ ПА Орел 1848-1858
Средняя цена 200 $
Продажи
1 146
Аверс
Реверс
25 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1845-1847
Средняя цена 160 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
25 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1850-1858
Средняя цена 140 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
20 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1849-1851 Св. Георгий в плаще
Средняя цена 350 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
20 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1849-1851 Св. Георгий без плаща
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1845-1848
Средняя цена 100 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
10 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена 600 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
5 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1846-1849
Средняя цена 120 $
Продажи
0 329

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1849 ЕМ
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1849 ЕМ Новодел
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 копейки 1849 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1849 ЕМ "ЕМ" большие. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1849 ЕМ Реверс образца 1860-1866. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1849 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1849 ЕМ Новодел
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1849 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1849 ЕМ Новодел
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денежка 1849 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денежка 1849 ЕМ Новодел
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1849 ЕМ
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полушка 1849 ЕМ Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 9

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1849 СПМ Пробные
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5 копеек 1849 СПМ Пробные Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 копейки 1849 СПМ Пробные
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 копейки 1849 СПМ Пробные Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1849 СПМ Пробные
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 копейки 1849 СПМ Пробные Новодел
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1849 СПМ Пробная
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 копейка 1849 СПМ Пробная Новодел
Средняя цена 940 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Денежка 1849 СПМ Пробная
Средняя цена 800 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Денежка 1849 СПМ Пробная Новодел
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полушка 1849 СПМ Пробная
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полушка 1849 СПМ Пробная Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
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