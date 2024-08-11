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1849
Россия
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1849
Монеты России 1849 года
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Золотые монеты
5 рублей 1849 СПБ АГ
Средняя цена
1600 $
Продажи
1
245
5 рублей 1849 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
4
Пробные монеты
1 рубль 1849 СПБ ПА Старый тип
Средняя цена
610 $
Продажи
0
38
1 рубль 1849 СПБ ПА Новый тип
Св. Георгий в плаще
Средняя цена
880 $
Продажи
1
350
1 рубль 1849 СПБ ПА Новый тип
Св. Георгий без плаща
Средняя цена
1500 $
Продажи
1
306
Полтина 1849 СПБ ПА Орел 1848-1858
Средняя цена
200 $
Продажи
1
146
25 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1845-1847
Средняя цена
160 $
Продажи
0
40
25 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1850-1858
Средняя цена
140 $
Продажи
0
201
20 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1849-1851
Св. Георгий в плаще
Средняя цена
350 $
Продажи
0
158
20 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1849-1851
Св. Георгий без плаща
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
5
10 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1845-1848
Средняя цена
100 $
Продажи
0
139
10 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена
600 $
Продажи
0
14
5 копеек 1849 СПБ ПА Орел 1846-1849
Средняя цена
120 $
Продажи
0
329
Медные монеты
5 копеек 1849 ЕМ
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
1
5 копеек 1849 ЕМ
Новодел
Средняя цена
5600 $
Продажи
0
3
3 копейки 1849 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 копейки 1849 ЕМ
"ЕМ" большие. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 копейки 1849 ЕМ
Реверс образца 1860-1866. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1849 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 копейки 1849 ЕМ
Новодел
Средняя цена
6700 $
Продажи
0
3
1 копейка 1849 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1849 ЕМ
Новодел
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
2
Денежка 1849 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Денежка 1849 ЕМ
Новодел
Средняя цена
6200 $
Продажи
0
2
Полушка 1849 ЕМ
Средняя цена
3900 $
Продажи
0
6
Полушка 1849 ЕМ
Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
9
Пробные монеты
5 копеек 1849 СПМ Пробные
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
27
5 копеек 1849 СПМ Пробные
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
18
3 копейки 1849 СПМ Пробные
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
5
3 копейки 1849 СПМ Пробные
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
18
2 копейки 1849 СПМ Пробные
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
8
2 копейки 1849 СПМ Пробные
Новодел
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
15
1 копейка 1849 СПМ Пробная
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
19
1 копейка 1849 СПМ Пробная
Новодел
Средняя цена
940 $
Продажи
0
26
Денежка 1849 СПМ Пробная
Средняя цена
800 $
Продажи
0
17
Денежка 1849 СПМ Пробная
Новодел
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
12
Полушка 1849 СПМ Пробная
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
10
Полушка 1849 СПМ Пробная
Новодел
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
13
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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