Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полушка 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Полушка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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