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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полушка 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная Полушка 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Полушка 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1104 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Goldberg (4)
  • Heritage (2)
  • Höhn (1)
  • Rare Coins (4)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
******
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена
******
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Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Полушка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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