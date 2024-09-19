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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Денежка 1849 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробная Денежка 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробная Денежка 1849 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денежка 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе The New York Sale за 5000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность SP55 PCGS
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1849 СПМ (Пробная) на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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