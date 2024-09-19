Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Денежка 1849 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денежка 1849 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе The New York Sale за 5000 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность SP55 PCGS
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP55 PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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