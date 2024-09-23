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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1849 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денежка 1849 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1849 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1849 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • SINCONA (1)
Россия Денежка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Денежка 1849 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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