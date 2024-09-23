Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Денежка Николая I - Россия
Денежка 1849-1855
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1849 ЕМ - R2 0 21849 ЕМ Новодел - R2 0 21850 ЕМ 3,561,600 - 0 641851 ЕМ 6,425,600 - 0 841852 ЕМ 14,672,000 - 0 1631853 ЕМ 12,243,200 - 0 511854 ЕМ 13,753,600 - 0 751855 ЕМ 20,510,600 - 0 69
Денежка 1850-1855Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1850 ВМ - - 0 501851 ВМ 1,200,164 - 0 301852 ВМ 1,231,223 - 0 511853 ВМ 804,396 - 0 361854 ВМ 352,209 - 0 101855 ВМ 6,380,227 R 0 38
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