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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Денежка Николая I - Россия

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Денежка 1849-1855

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1849 ЕМ - R2 0 21849 ЕМ Новодел - R2 0 21850 ЕМ 3,561,600 - 0 641851 ЕМ 6,425,600 - 0 841852 ЕМ 14,672,000 - 0 1631853 ЕМ 12,243,200 - 0 511854 ЕМ 13,753,600 - 0 751855 ЕМ 20,510,600 - 0 69
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Денежка 1850-1855

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1850 ВМ - - 0 501851 ВМ 1,200,164 - 0 301852 ВМ 1,231,223 - 0 511853 ВМ 804,396 - 0 361854 ВМ 352,209 - 0 101855 ВМ 6,380,227 R 0 38
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