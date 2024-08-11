Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,561,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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