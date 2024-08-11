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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,561,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денежка 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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