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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1850 года

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
25 копеек - 50 грошей 1850 MW
Средняя цена 270 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1850 MW Бант одинарный
Средняя цена 850 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 копеек - 40 грошей 1850 MW Бант двойной
Средняя цена 140 $
Продажи
0 167

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1850 СПБ АГ Орел 1847-1849
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
5 рублей 1850 СПБ АГ Орел 1851-1858
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 245

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1850 СПБ ПА Старый тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе
Средняя цена 530 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 246
Аверс
Реверс
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе
Средняя цена 450 $
Продажи
0 188
Аверс
Реверс
Полтина 1850 СПБ ПА Орел 1848-1858
Средняя цена 210 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
25 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1850-1858
Средняя цена 80 $
Продажи
0 238
Аверс
Реверс
20 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1849-1851 Св. Георгий в плаще
Средняя цена 470 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
20 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1849-1851 Св. Георгий без плаща
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1845-1848
Средняя цена 560 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
10 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена 85 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
5 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1846-1849
Средняя цена 200 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
5 копеек 1850 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена 120 $
Продажи
0 249

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1850 ЕМ
Средняя цена 980 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
5 копеек 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 копейки 1850 ЕМ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
3 копейки 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 копейки 1850 ЕМ
Средняя цена 490 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 копейки 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 910 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 копейка 1850 ЕМ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 копейка 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 250 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Денежка 1850 ЕМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Денежка 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Полушка 1850 ЕМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
Полушка 1850 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 930 $
Продажи
0 29
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