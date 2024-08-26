Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1850 года
Серебряные монеты (Российское правление)
Золотые монеты
Пробные монеты (Николай I)
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе
Средняя цена 530 $
Продажи
0 25
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 246
1 рубль 1850 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе
Средняя цена 450 $
Продажи
0 188
Медные монеты
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