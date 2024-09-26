1 копейка 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (2) UNC (10) AU (1) XF (6) VF (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (6) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) VF35 (1) PF63 (1) RB (4) BN (3) Сервис PCGS (1) NGC (6)

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