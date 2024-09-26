Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,843,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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