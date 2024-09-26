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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,843,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1850 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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