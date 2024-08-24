Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,37 гр
- Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- WCN (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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