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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе

Аверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще Большая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще Большая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,37 гр
  • Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
1123 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1850 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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