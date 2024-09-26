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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Николая I - Россия

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1 рубль 1826

Орел с поднятыми крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1826 СПБ НГ 730,001 R1 0 102
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1 рубль 1826-1831

Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1826 СПБ НГ - R 0 971827 СПБ НГ 584,005 - 0 1571827 СПБ НГ Новодел 584,005 R4 0 01828 СПБ НГ 2,530,003 - 0 4961829 СПБ НГ 5,510,000 - 1 9981830 СПБ НГ Короткие ленты 6,010,007 - 0 6171830 СПБ НГ Длинные ленты 6,010,007 - 1 3871831 СПБ НГ Цифра "2" закрытая 3,670,000 - 1 4331831 СПБ НГ Цифра "2" открытая 3,670,000 R 1 347
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1 рубль 1832-1842

Орел образца 1832 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1832 СПБ НГ Венок 8 звеньев 1,941,110 R1 0 331832 СПБ НГ Венок 7 звеньев 1,941,110 - 0 2731833 СПБ НГ 1,711,000 - 0 3431834 СПБ НГ 2,270,011 - 1 3261835 СПБ НГ Венок 8 звеньев 243,508 R 0 261835 СПБ НГ Св. Георгий без плаща 243,508 R1 0 271835 СПБ НГ Венок 7 звеньев 243,508 R1 0 151836 СПБ НГ Венок 8 звеньев 1,101,578 - 0 1091836 СПБ НГ Венок 7 звеньев 1,101,578 - 0 941837 СПБ НГ Венок 8 звеньев 1,477,407 R1 0 131837 СПБ НГ Венок 7 звеньев 1,477,407 - 0 951837 СПБ НГ Венок 7 звеньев. "СПВ" 1,477,407 R2 0 61838 СПБ НГ 232,048 R2 0 11839 СПБ НГ 35,707 R3 0 01840 СПБ НГ Новодел 2,627,001 R2 0 01842 СПБ НГ Новодел - R3 0 1
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1 рубль 1837-1843

Орел образца 1841 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1837 СПБ НГ 1,477,407 R 0 631838 СПБ НГ Хвост из 11 перьев 232,048 R1 0 231838 СПБ НГ Хвост из 9 перьев 232,048 R2 0 11839 СПБ НГ 35,707 R2 0 201840 СПБ НГ Хвост из 11 перьев 2,627,001 - 0 3931840 СПБ НГ Хвост из 9 перьев 2,627,001 R2 0 71840 СПБ НГ Особый гурт 2,627,001 R1 0 381841 СПБ НГ 6,155,000 - 0 7951841 СПБ НГ Особый гурт 6,155,000 R1 0 181841 СПБ НГ Обозначение "ОПБ" 6,155,000 R1 0 101842 СПБ АЧ Хвост из 11 перьев. Венок 8 звеньев 4,965,000 - 0 1131842 СПБ АЧ Хвост из 11 перьев. Венок 7 звеньев 4,965,000 - 0 461842 СПБ АЧ Хвост из 9 перьев. Венок 8 звеньев 4,965,000 - 0 2611842 СПБ АЧ Хвост из 9 перьев. Венок 7 звеньев 4,965,000 - 0 801842 СПБ НГ Новодел - R3 0 01843 СПБ АЧ Венок 8 звеньев 5,320,000 - 0 6261843 СПБ АЧ Венок 7 звеньев 5,320,000 R2 0 17
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1 рубль 1834-1848

Орел образца 1844 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1834 СПБ НГ 2,270,011 - 0 1121835 СПБ НГ Венок 8 звеньев 243,508 R 1 171835 СПБ НГ Венок 7 звеньев 243,508 R1 0 111836 СПБ НГ Венок 8 звеньев 1,101,578 - 0 681836 СПБ НГ Венок 7 звеньев 1,101,578 - 0 321837 СПБ НГ Венок 8 звеньев 1,477,407 R2 0 01837 СПБ НГ Венок 7 звеньев 1,477,407 - 0 1311838 СПБ НГ 232,048 R 0 541839 СПБ НГ 35,707 R3 0 21840 СПБ НГ 2,627,001 R 0 341842 СПБ АЧ Венок 8 звеньев 4,965,000 - 0 1501842 СПБ АЧ Венок 7 звеньев 4,965,000 - 0 951843 СПБ АЧ 5,320,000 - 0 2061844 СПБ КБ Малая корона 2,928,585 R1 0 771844 СПБ КБ Большая корона 2,928,585 - 1 6421845 СПБ КБ 682,700 - 0 2281846 СПБ ПА 3,523,011 - 2 7981847 СПБ ПА 562,601 - 0 1421848 СПБ HI 1,542,101 - 0 52
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1 рубль 1847-1850

Старый тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1847 СПБ ПА 562,601 - 0 511848 СПБ HI 1,542,101 - 0 1591849 СПБ ПА 1,708,101 R1 0 381850 СПБ ПА 1,600,101 R2 0 10
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1 рубль 1847-1855

Новый тип
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1847 СПБ ПА 562,601 R1 0 151848 СПБ HI 1,542,101 - 1 3461849 СПБ ПА Св. Георгий в плаще 1,708,101 - 1 3501849 СПБ ПА Св. Георгий без плаща 1,708,101 - 1 3061850 СПБ ПА Св. Георгий в плаще. Большая корона на реверсе 1,600,101 R 0 71850 СПБ ПА Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе 1,600,101 R 0 251850 СПБ ПА Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе 1,600,101 - 0 2461850 СПБ ПА Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе 1,600,101 - 0 1881851 СПБ ПА Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе 2,400,001 R 0 191851 СПБ ПА Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе 2,400,001 - 0 6231851 СПБ ПА Св. Георгий в плаще 2,400,001 R1 0 281852 СПБ ПА 2,560,106 - 1 3461852 СПБ ПА Св. Георгий в плаще. Новодел 2,560,106 R3 0 01852 СПБ HI - R 0 941853 СПБ HI Буквы в слове "РУБЛЬ" расставлены 2,160,105 - 0 1791853 СПБ HI Буквы в слове "РУБЛЬ" сжаты 2,160,105 - 0 1321854 СПБ HI Венок 8 звеньев 3,070,103 - 0 1261854 СПБ HI Венок 7 звеньев 3,070,103 - 0 6421855 СПБ HI 1,216,003 - 0 383
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1 рубль 1842-1847

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1842 MW Хвост орла прямой 257,366 - 0 1161842 MW Хвост орла веером 257,366 R 0 231843 MW Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев 267,063 - 0 381843 MW Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев 267,063 R2 0 31843 MW Хвост орла веером. Венок 8 звеньев 267,063 R1 0 21843 MW Хвост орла веером. Венок 7 звеньев 267,063 - 0 931844 MW Хвост орла прямой 2,346,468 R 0 421844 MW Хвост орла веером 2,346,468 - 1 6811844 MW Хвост орла веером. Гладкий гурт - 0 11845 MW 345,416 - 0 711846 MW Хвост орла прямой 511,217 R1 0 41846 MW Хвост орла веером 511,217 - 0 1981846 MW Хвост орла прямой нового рисунка 511,217 R1 0 21847 MW Хвост орла веером 987,036 - 0 791847 MW Хвост орла прямой нового рисунка 987,036 - 0 194
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