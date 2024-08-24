1 рубль 1833 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1833 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (6) UNC (49) AU (110) XF (97) VF (53) F (5) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (8) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (18) AU55 (11) AU53 (5) AU50 (6) XF45 (8) XF40 (12) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) F15 (2) PF65 (3) DETAILS (20) Сервис NGC (54) RNGA (2) PCGS (6)

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