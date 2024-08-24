Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1833 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,711,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (343)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1833 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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