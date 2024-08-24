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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1833 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1833 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1833 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,711,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (343)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1833 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1833 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1833 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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