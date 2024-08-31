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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1852 года СПБ HI "Новый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1852 года СПБ HI "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1852 года СПБ HI "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1852 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1466 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2212 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1852 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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