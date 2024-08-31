Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1852 года СПБ HI "Новый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1852 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1466 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2212 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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