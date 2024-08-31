1 рубль 1852 года СПБ HI "Новый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1852 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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