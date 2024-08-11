Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1852 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1852 СПБ АГ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 300

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1852 СПБ ПА Новый тип
Средняя цена 990 $
Продажи
1 346
Аверс
Реверс
1 рубль 1852 СПБ ПА Новый тип Св. Георгий в плаще. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1852 СПБ HI Новый тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
Полтина 1852 СПБ ПА Орел 1848-1858
Средняя цена 230 $
Продажи
0 149
Аверс
Реверс
Полтина 1852 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
25 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1850-1858 Узкая корона
Средняя цена 110 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
25 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1850-1858 Широкая корона
Средняя цена 65 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
25 копеек 1852 СПБ НI Орел 1850-1858 Узкая корона
Средняя цена 740 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
25 копеек 1852 СПБ HI Орел 1850-1858 Широкая корона
Средняя цена 500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1849-1851
Средняя цена 220 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
20 копеек 1852 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена 100 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
10 копеек 1852 СПБ НI Орел 1851-1858
Средняя цена 240 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена 160 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
5 копеек 1852 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1852 ЕМ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
5 копеек 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 670 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 копейки 1852 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
3 копейки 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 520 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2 копейки 1852 ЕМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
2 копейки 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 копейка 1852 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
1 копейка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Денежка 1852 ЕМ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
Денежка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Полушка 1852 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Полушка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 500 $
Продажи
0 62
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск