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1852
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1852
Монеты России 1852 года
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Золотые монеты
5 рублей 1852 СПБ АГ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
300
Пробные монеты
1 рубль 1852 СПБ ПА Новый тип
Средняя цена
990 $
Продажи
1
346
1 рубль 1852 СПБ ПА Новый тип
Св. Георгий в плаще. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1852 СПБ HI Новый тип
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
94
Полтина 1852 СПБ ПА Орел 1848-1858
Средняя цена
230 $
Продажи
0
149
Полтина 1852 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
34
25 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1850-1858
Узкая корона
Средняя цена
110 $
Продажи
0
64
25 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1850-1858
Широкая корона
Средняя цена
65 $
Продажи
0
41
25 копеек 1852 СПБ НI Орел 1850-1858
Узкая корона
Средняя цена
740 $
Продажи
0
40
25 копеек 1852 СПБ HI Орел 1850-1858
Широкая корона
Средняя цена
500 $
Продажи
0
17
20 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1849-1851
Средняя цена
220 $
Продажи
0
97
20 копеек 1852 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
4
10 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена
100 $
Продажи
0
64
10 копеек 1852 СПБ НI Орел 1851-1858
Средняя цена
240 $
Продажи
0
28
5 копеек 1852 СПБ ПА Орел 1851-1858
Средняя цена
160 $
Продажи
0
228
5 копеек 1852 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
5 копеек 1852 ЕМ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
69
5 копеек 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
670 $
Продажи
0
21
3 копейки 1852 ЕМ
Средняя цена
25 $
Продажи
0
48
3 копейки 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
520 $
Продажи
0
44
2 копейки 1852 ЕМ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
102
2 копейки 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
190 $
Продажи
0
20
1 копейка 1852 ЕМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
134
1 копейка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
150 $
Продажи
0
26
Денежка 1852 ЕМ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
163
Денежка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
85 $
Продажи
0
51
Полушка 1852 ЕМ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
25
Полушка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
500 $
Продажи
0
62
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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