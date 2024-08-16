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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,177,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Александр за 360 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Katz (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (4)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Александр - August 25, 2016
Россия Полушка 1852 ЕМ на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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