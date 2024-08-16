Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,177,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Александр за 360 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- COINSNET (1)
- Katz (2)
- Numedux (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (6)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (4)
- Имперская монета (5)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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