Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Полушка Николая I - Россия
Полушка 1849-1855
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1849 ЕМ - R2 0 61849 ЕМ Новодел - R2 0 91850 ЕМ 5,184,000 - 0 1681851 ЕМ 7,776,000 - 1 1401852 ЕМ 1,177,600 - 0 251853 ЕМ 5,382,400 - 0 611854 ЕМ 4,537,600 - 0 731855 ЕМ 6,442,400 R 0 18
Полушка 1850-1853Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1850 ВМ - R 0 291851 ВМ 80,000 R 0 291852 ВМ 80,000 R 0 621853 ВМ 40,019 R1 0 22
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