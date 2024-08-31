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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Полушка Николая I - Россия

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Полушка 1849-1855

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1849 ЕМ - R2 0 61849 ЕМ Новодел - R2 0 91850 ЕМ 5,184,000 - 0 1681851 ЕМ 7,776,000 - 1 1401852 ЕМ 1,177,600 - 0 251853 ЕМ 5,382,400 - 0 611854 ЕМ 4,537,600 - 0 731855 ЕМ 6,442,400 R 0 18
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Полушка 1850-1853

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1850 ВМ - R 0 291851 ВМ 80,000 R 0 291852 ВМ 80,000 R 0 621853 ВМ 40,019 R1 0 22
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