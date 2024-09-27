Полушка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2800 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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