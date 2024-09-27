Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,776,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2800 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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