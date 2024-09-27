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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,776,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2800 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2405 RUB
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия Полушка 1851 ЕМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полушка 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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