Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1849 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1849 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- MS67 (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2368 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полушка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск