Полушка 1849 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1849 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

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