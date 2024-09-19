Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1849 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1849 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1849 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1849 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • MS67 (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2368 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65
Цена
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1849 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск