Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,537,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Империя за 15000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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