Полушка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Империя за 15000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

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