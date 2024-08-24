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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,537,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Империя за 15000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полушка 1854 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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