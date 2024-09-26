Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1854 года

Медные монеты (Александр II)

Аверс
Реверс
1 копейка 1854 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 16

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1854 СПБ АГ
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 192

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1854 СПБ HI Новый тип Венок 8 звеньев
Средняя цена 650 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
1 рубль 1854 СПБ HI Новый тип Венок 7 звеньев
Средняя цена 390 $
Продажи
0 642
Аверс
Реверс
Полтина 1854 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена 240 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
Полтина 1854 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 250 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
25 копеек 1854 СПБ HI Орел 1850-1858
Средняя цена 260 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
25 копеек 1854 MW Варшавский монетный двор Большая корона
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
25 копеек 1854 MW Варшавский монетный двор Малая корона
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 копеек 1854 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
10 копеек 1854 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена 240 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
5 копеек 1854 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена 170 $
Продажи
0 212

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
5 копеек 1854 ЕМ
Средняя цена 500 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 копейки 1854 ЕМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 копейки 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 880 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
2 копейки 1854 ЕМ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 копейки 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 копейка 1854 ЕМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Денежка 1854 ЕМ
Средняя цена 10 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
Денежка 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полушка 1854 ЕМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 73
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск