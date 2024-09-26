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Монеты России 1854 года
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Медные монеты (Александр II)
1 копейка 1854 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
16
Золотые монеты
5 рублей 1854 СПБ АГ
Средняя цена
1700 $
Продажи
1
192
Пробные монеты
1 рубль 1854 СПБ HI Новый тип
Венок 8 звеньев
Средняя цена
650 $
Продажи
0
126
1 рубль 1854 СПБ HI Новый тип
Венок 7 звеньев
Средняя цена
390 $
Продажи
0
642
Полтина 1854 СПБ HI Орел 1848-1858
Средняя цена
240 $
Продажи
0
115
Полтина 1854 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена
250 $
Продажи
0
132
25 копеек 1854 СПБ HI Орел 1850-1858
Средняя цена
260 $
Продажи
0
89
25 копеек 1854 MW Варшавский монетный двор
Большая корона
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
23
25 копеек 1854 MW Варшавский монетный двор
Малая корона
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
4
20 копеек 1854 СПБ HI Орел 1854-1858
Средняя цена
170 $
Продажи
0
40
10 копеек 1854 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
240 $
Продажи
0
38
5 копеек 1854 СПБ HI Орел 1851-1858
Средняя цена
170 $
Продажи
0
212
Медные монеты (Николай I)
5 копеек 1854 ЕМ
Средняя цена
500 $
Продажи
0
21
3 копейки 1854 ЕМ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
18
3 копейки 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
880 $
Продажи
1
66
2 копейки 1854 ЕМ
Средняя цена
15 $
Продажи
0
39
2 копейки 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
190 $
Продажи
0
24
1 копейка 1854 ЕМ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
80
Денежка 1854 ЕМ
Средняя цена
10 $
Продажи
0
75
Денежка 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
560 $
Продажи
0
10
Полушка 1854 ЕМ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
73
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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