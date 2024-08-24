Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1854 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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