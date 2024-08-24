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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1854 года СПБ HI "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1854 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1854 СПБ HI "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
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Где продать?

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