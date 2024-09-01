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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 352,209

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Империя (1)
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - July 2, 2023
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Россия Денежка 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1854 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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