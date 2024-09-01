Денежка 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность UNC (4) XF (3) VF (2) F (1) Сохранность (слабы) MS64 (2) BN (2) Сервис NGC (2)