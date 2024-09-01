Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 352,209
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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