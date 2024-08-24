Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1854 года СПБ АГ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1854 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32834 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5250 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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