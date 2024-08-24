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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1854 года СПБ АГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1854 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1854 года СПБ АГ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1854 года со знаком СПБ АГ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32834 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5250 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Dorotheum - November 18, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1854 СПБ АГ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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