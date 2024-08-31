Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Золотые монеты 5 рублей Николая I - Россия
5 рублей 1826-1831Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1826 СПБ ПД 212,002 R 0 1291827 СПБ ПД - R3 0 121828 СПБ ПД 604,103 - 0 2061829 СПБ ПД 732,600 - 1 2531830 СПБ ПД 490,005 - 0 1771831 СПБ ПД 845,510 - 0 341
5 рублей 1832-1855
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1832 СПБ ПД 480,653 - 0 1001833 СПБ ПД 829,353 - 0 1381834 СПБ ПД 1,346,009 - 1 2231835 СПБ ПД 1,440,010 - 0 1841835 СПБ Без обозначения минцмейстера 1,440,010 R3 0 71835 ПД Без обозначения монетного двора 1,440,010 R3 0 11836 СПБ ПД 953,021 - 1 841837 СПБ ПД 48,297 R1 0 381838 СПБ ПД 301,764 - 0 611839 СПБ АЧ 1,609,008 - 1 2451840 СПБ АЧ 1,277,003 - 1 1551840 СПБ АЧ Гладкий гурт 1,277,003 - 0 01841 СПБ АЧ 1,668,003 - 1 6931842 СПБ АЧ 2,180,029 - 2 4241843 СПБ АЧ 1,852,100 -, R 0 1041844 СПБ КБ Орел 1843-1844 2,364,560 R 0 731844 СПБ КБ Орел 1845 2,364,560 - 0 881845 СПБ КБ 2,841,900 - 0 2171846 СПБ АГ Орел 1845 3,442,405 - 0 1501846 СПБ АГ Орел 1847-1849 3,442,405 R 0 1111847 СПБ АГ 3,900,000 - 0 4361848 СПБ АГ 2,900,001 - 0 2661849 СПБ АГ 3,100,000 - 1 2451850 СПБ АГ Орел 1847-1849 3,900,000 R 0 451850 СПБ АГ Орел 1851-1858 3,900,000 - 1 2451851 СПБ АГ 3,400,000 - 1 2161852 СПБ АГ 3,900,018 - 0 3001853 СПБ АГ 3,900,004 - 0 2841854 СПБ АГ 3,900,002 - 1 1921855 СПБ АГ 3,900,004 - 0 121
5 рублей 1842-1849Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1842 MW 695 R3 0 31846 MW 62 R3 0 11848 MW 485 R3 0 51849 MW 133 R3 0 4
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